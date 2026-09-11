Як далеко може зайти ескалація у війні: Буданов дав чітку відповідь

Ескалація у війні між Україною і Росією посилюється. Сторони продовжують обмінюватися дедалі потужнішими ударами.

Україна чинитиме опір ворогу стільки, скільки буде потрібно. На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю LSM.

Як далеко може зайти "спіраль ескалації" у війні України і Росії?

Буданов нагадав, що Україна не розпочинала війну, а зазнала відкритої та неспровокованої агресії Росії ще у 2014 році, яка переросла у повномасштабне вторгнення у 2022-му.

За його словами, Україна продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде потрібно, оскільки захищає власну територію, людей і своє майбутнє.

Він наголосив, що Україна не має іншого вибору, тоді як Росія може самостійно ухвалити рішення про припинення агресії та відступ.

Ми стоїмо на своїй землі, і ніхто не має права просто так брати і віддавати комусь свою землю,

– зазначив генерал.

На думку керівника Офісу президента найреалістичнішим сценарієм завершення війни є припинення бойових дій на лінії зіткнення. Також Україна повинна отримати гарантії безпеки і може юридично не визнавати окуповані території російськими.

Раніше Буданов зазначав, що бойові дії, ймовірно, триватимуть щонайменше до весни 2027 року.

Водночас він не виключає відновлення переговорів уже у вересні.

На його думку, переговори рано чи пізно приведуть до певного результату, адже постійно воювати неможливо.