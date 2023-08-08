Буданов з делегацією відвідав Болгарію: що про це розповіли місцеві ЗМІ

Глава ГУР МО Кирило Буданов разом з делегацією відвідав Болгарію. Під час свого візиту він зустрівся зі своїм болгарським колегою та міністром оборони.

Про візит Кирила Буданова до Болгарії розповіли у вівторок, 8 серпня. Інформацією про поїздку делегації поділилися з місцевими ЗМІ у Міністерстві оборони.

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Що обговорювали під час візиту

Журналісти розповідають, що делегація з України зустрілася з:

міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим;

директором Служби військової розвідки бригадним генералом Венеліном Венєвим.

Упродовж переговорів торкнулися низки тем. Зокрема, стану регіональної та міжнародної безпеки. Крім того, обговорили перспективу розвитку ситуації та інші теми, в яких зацікавлені і Україна, і Болгарія. Відомо також, що болгарська сторона мала питання щодо сайту "Миротворець".



Кирило Буданов відвідав Болгарію / Фото BGNES

Зустріч у Міноборони Болгарії оцінили високо. У відомстві підкреслили продуктивність самих переговорів. Крім того, висловили задоволення рівнем співробітництва між країнами.

Слід розуміти, що достеменно невідомо, коли саме Кирило Буданов їздив до Болгарії. Втім, наприкінці минулого тижня з'явилося інтерв'ю на місцевому телеканалі bTV. У ньому глава ГУР МО розповідав про співпрацю у сфері озброєнь між Києвом і Софією.

До слова, в інтерв'ю Кирило Буданов відповів на цілу низку питань. Зокрема, оцінив контрнаступ ЗСУ.

Контрнаступ продовжується

За словами глави ГУР МО, контрнаступ складний. Водночас слід розуміти, що на просування наших військових впливає ціла низка чинників.

Передовсім йдеться про те, що ворог за понад рік мав можливість добряче окопатися. Окупанти звели "стаціонарні, повністю обладнані, залиті бетоном оборонні блокпости", наголосив він.

Найголовніше, що наступ не зупиняється, а продовжується. На мою думку, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на Півдні, але час покаже,

– зазначив Буданов.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, де найскладніша ситуація на фронті. За її словами, мовиться про Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський напрямки. Крім того, слід розуміти, що окупанти намагаються сунути на Бахмутському напрямку.