Буданов закликав союзників надати Україні "насправді серйозну" військову підтримку

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Зокрема, вони планують наступ на Харків. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна потребує насправді серйозної підтримки для боротьби з ворогами.

За словами Буданова, наразі російські військові перегруповуються на Сході. Вони намагатимуться добити Маріуполь.

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Україна потребує серйозної військової підтримки

Генерал-майор зауважив, що російські окупанти перегруповуються до Ізюма, рухаючись через Бєлгород.

"Вони отримують додаткові війська в Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні. Насамперед планують просуватися в бік Харкова. Вони намагатимуться добити Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціювати просування на Київ", – зазначив Буданов

Начальник розвідки закликав союзників надати Україні "справді серйозну" військову підтримку, щоб допомогти їй протистояти наступу Росії. Зокрема, важка артилерія, зенітно-ракетні системи та бойові літаки необхідні для використання проти ворожих сухопутних військ.

Україна потребує дійсно серйозної підтримки у важкому озброєнні, і вона потрібна нам не завтра, вона потрібна сьогодні,

– наголосив генерал-майор.

Буданов підсумував, що слабкі сторони російських військових продемонструвалися Україні. Окупанти зазнали поразки в Київській області, а їхні військові зусилля ускладнені матеріально-технічним забезпеченням.

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