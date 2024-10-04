В ОП нібито обгворюють звільнення Буданова, Умєрова та Сирського: у Forbes назвали причини

В українському інфопросторі дедалі активніше обговорюється можлива відставка очільника ГУР Кирила Буданова, міністра оборони Рустема Умєрова та головкома Олександра Сирського. Однак наразі офіційно про подібні плани не повідомлялось.

Про причини можливих кадрових змін розповіли журналісти Forbes Ukraine з посиланням на десять співрозмовників у відомствах оборонного сектору, МО, Раді та ОП. Вони зазначають, що в Офісі президента України нібито незадоволені роботою Буданова, Умєрова та Сирського.

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Чому можуть звільнити Буданова

За словами авторів матеріалу, у Кирила Буданова натягнуті стосунки з головою ОП Андрієм Єрмаком і головнокомандувачем Збройних сил України Сирським. Також співрозмовник видання в оборонному секторі додав, що Зеленський не в захваті від певних операцій ГУР, що не мали успіху.

Зазначається, що Буданова можуть звільнити найближчими місяцями, хоча фінального рішення поки немає. Співрозмовник журналістів в ОП запевнив, що у найближчі два тижні звільнень точно не планується.

Потенційним претендентом на голову ГУР може стати Голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олег Іващенко.

Які претензії мають до роботи Міноборони

Два депутати з оборонного комітету та співрозмовник в уряді вважають, що за рік після призначення Умєрову так і не вдалося налагодити стабільну роботу Міноборони.

Слово, яким можна оцінити роботу МО зараз, – хаос,

– пояснив співрозмовник Forbes Ukraine в оборонному комітеті.

Виробники озброєння скаржаться, що "держзакупівлі – хаотичні, планувати роботу наперед неможливо", а укладені довгострокові контракти не підкріплені фінансуванням.

В ОП також визнають, що мають певні претензії до роботи міністерства, однак залишається питання, наскільки це проблема саме Умєрова. Зазначається, що можливою заміною Умєрова на посаді міністра можуть стати нинішній віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров або перший заступник Умєрова Іван Гаврилюк.

Чи є плани щодо звільнення Сирського

За словами журналістів, заміну головкома Сирського обговорювали ще влітку, в ОП навіть проводили співбесіди з генералами, які потенційно могли б замінити його. Тоді головною претензією було начебто прохолодне ставлення головкома до розвитку безпілотної компоненти армії.

Водночас співрозмовник видання в оборонному секторі заявив, що "Сирського зараз ніхто не чіпатиме". За його словами, чутки про звільнення дійсно були декілька місяців тому, однак після початку Курської операції вони закінчилися.