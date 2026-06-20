Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею"

Кирило Буданов відмовився від врученого йому президентом Польщі Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

Про це керівник Офісу Президента повідомив у своєму телеграмі.

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Буданов розкритикував рішення Навроцького

Кирило Буданов розкритикував рішення Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі. Він назвав це "недружнім актом" щодо українського народу.

Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн,

– наголосив глава ОП.

Буданов заявив, що не залишається осторонь, тому відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Нагороду вручив йому президент Польщі у 2025 році.

На думку Кирила Буданова, різні історичні події мають стати приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. А Україна має право на власну національну пам'ять та гідність.

Він також переконаний, що жест польського лідера несправедливий та запитав, чому орден Білого Орла досі не забрали в італійського фашистського диктатора та пособника Гітлера Беніто Муссоліні.

Україна, без сумніву, дасть оцінку цій події. Та попри все ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги,

– написав Буданов.

За його словами, Україна продовжить боротись, щоб захищати Європу, в тому числі Польщу. Також Буданов розраховує на підтримку українців.

Що передувало?

Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА". Через це рішення 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі.

За словами польського лідера, у взаєминах між Польщею та Україною існують "межі, які не можна перетинати". Водночас Навроцький підкреслив, що польська підтримка України в боротьбі з російською агресією не змінилась.

Після цього рішення міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що також поверне Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею".