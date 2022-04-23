Будапешта-2 не буде, хто хоче цього після Бучі й Маріуполя, не має серця, – Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки, а не як "гарантії безпеки" Будапештського меморандуму.

Він наголосив, що ніякого нового Будапештського меморандуму не буде. А у людей, які це підтримують, немає або розуму, або серця.

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Єрмак не розуміє, як можна хотіти пустих гарантій після тисячі вбитих та закатованих українців.

Будапешта-2 не буде. Той, хто прагне цього попри Бучу, Одесу, Маріуполь, попри біль інших міст, попри тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих людей, дітей, не має або розуму, або серця. Чи просто підтримує ці злочини,

– сказав керівник ОП.

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