Масштабна атака на Україну: посольство США попередило громадян про небезпеку

Росія готує масовану атаку на Україну, спрямовану проти її населення та критичної інфраструктури. За оцінками, масштабні обстріли можуть відбутись уже найближчими днями

Про це попередили у посольстві США в Україні, передає 24 Канал.

Що кажуть у посольстві США?

У четвер, 8 грудня, на сайті посольства США в Україні з'явилось попередження для громадян своєї країни. У сповіщенні зазначалось, що протягом наступних кількох днів існує ризик масштабного повітряного нападу на усю територію України.

У відомстві нагадали про важливість бути готовими до надзвичайних ситуацій та вжити усіх необхідних заходів безпеки. Американців закликали ховатись у разі оголошення повітряної тривоги, зібрати запаси води, їжі й ліків та уважно слідкувати за інформацією ЗМІ.

Зеленський попередив про масований удар