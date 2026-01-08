Масштабна атака на Україну: посольство США попередило громадян про небезпеку
- Посольство США попередило про можливий масштабний повітряний напад на Україну протягом кількох днів.
- Громадянам порадили бути готовими до надзвичайних ситуацій та вжити заходів безпеки, таких як запас води, їжі та ліків.
Росія готує масовану атаку на Україну, спрямовану проти її населення та критичної інфраструктури. За оцінками, масштабні обстріли можуть відбутись уже найближчими днями
Про це попередили у посольстві США в Україні, передає 24 Канал.
Що кажуть у посольстві США?
У четвер, 8 грудня, на сайті посольства США в Україні з'явилось попередження для громадян своєї країни. У сповіщенні зазначалось, що протягом наступних кількох днів існує ризик масштабного повітряного нападу на усю територію України.
У відомстві нагадали про важливість бути готовими до надзвичайних ситуацій та вжити усіх необхідних заходів безпеки. Американців закликали ховатись у разі оголошення повітряної тривоги, зібрати запаси води, їжі й ліків та уважно слідкувати за інформацією ЗМІ.
Зеленський попередив про масований удар
Президент України заявив, що російські війська можуть завдати масованого удару по Україні в ніч на 9 січня.
Зеленський закликав громадян обов'язково реагувати на повітряні тривоги 8 та 9 січня.
Президент також повідомив, що доручив уряду максимально посилити допомогу місцевій владі та всім, хто залучений.