Нова хвиля захворюваності на COVID-19 в Україні – не підстава для паніки. Дійсно, Омікрон заразніший, і можемо мати до 60 тисяч нових випадків щодня.

Також штам коронавірусу Омікрон менше вражає легені, більше натомість – верхні дихальні шляхи. Але треба зберігати спокій та не телефонувати до швидкої за перших же ознак нездужання.

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Про все це розповів у телеефірі 31 січня глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Хворих буде багато, але панікувати не треба

Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, "на жаль, прогнози збуваються". Мовиться про те, що кількість нових хворих щотижня зростає удвічі. В Україні така динаміка триває вже три тижні, і ще два тижні інакше не буде.

Ми можемо дійти до 60 тисяч на добу (нових інфікованих коронавірусом, – 24 канал),

– ще раз наголосив міністр.

Щодо особливостей нової хвилі:

Менше людей потрапляють до лікарні, менше потребують кисневої підтримки.

Натомість більше – здобули імунітет (перехворіли чи вакцинувалися).

Омікрон легше передається, тому значно зростає кількість нових хворих.

Також цей вірус більше вражає верхні дихальні шляхи, але менше вражає легені.

"Я хотів би, щоб ми зберігали спокій. Паніка може паралізувати будь-яку систему охорони здоров'я", – зазначив при цьому міністр, і попросив не викликати швидку для збиття температури, адже це зайвий раз навантажує медиків.

Чи скасують в Україні карантин

"Щодо карантину, який знімають у різних країнах. Треба дивитися, про які обмеження мовиться", – зазначив Ляшко.

У деяких країнах обмеження були надто жорсткі, не можна було ходити на вулиці без маски тощо. Зараз це обмеження прибирають, як-от в Ірландії.

Велика Британія ж пройшла хвилю Омікрону спокійно, адже вакцинувала понад 80% людей двома дозами й понад 50% – бустерною. Відповідно, може собі й дозволити експериментувати з карантинними обмеженнями.

Як наголосив міністр, треба спершу "досягти їхнього рівня охоплення щепленнями", тоді як у нас тільки половина дорослого населення вакциновано.

Коли закінчиться пандемія

Поява вакцини проти COVID-19.

Поява препаратів прямої противірусної дії.

Зменшення агресивності штамів коронавірусу.

Це – три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 – як рік, у якому може завершитися пандемія,

– переконаний Ляшко.

Але тут мовиться про показники вихідних, які традиційно менші.

На минулому ж тижні кількість нових випадків COVID-19 перевищувала 30 тисяч денно та била рекорди.

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Як розвиток ситуації з COVID-19 в Україні прогнозували два місяці тому: дивіться відео