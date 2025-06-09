Голова "Інституту американістики" Владислав Фарапонов в ефірі 24 Каналу припустив, що Ілон Маск навряд чи справді підтримає демократів фінансово. Він може заявляти про таку можливість, але важко уявити, що він реально почне вкладати кошти в кампанії когось із давніх представників Демократичної партії, які багато років перебувають у великій політиці.

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Чи можливо створити в США третю партію

До слова, тоді вже нині пора обговорювати підтримку когось на президентських виборах 2028 року.

"Демократам варто замислитися над цим раніше, ніж республіканцям, адже саме вони нині в опозиції. Але, попри значущість Маска як фігури, яка свого часу співпрацювала з Трампом (як і чимало інших осіб з його першої адміністрації), а згодом пішла з конфліктом, мені здається, Маскові далі лишилось написати книжку", – зазначив Владислав Фарапонов.

Він нагадав, що більшість колишніх членів адміністрації Дональда Трампа видали мемуари, які стали комерційно успішними.

Якщо Маскові вдасться створити навколо себе образ жертви, то теоретично він міг би об’єднатися з кимось у політичному просторі.

Але стверджувати, що таке об'єднання справді могло б мати відчутний вплив, – поки що передчасно. Створити третю політичну силу в США надзвичайно складно,

– додав Фарапонов.

За його словами, така партія залишиться малопомітною і не зможе серйозно вплинути на політичну систему. За нинішніх умов третя партія в США не має шансів.

Демократи й республіканці чудово навчилися грати за правилами складної американської політичної та виборчої системи. І сьогодні немає політичної волі на найвищому рівні, щоб цю систему докорінно змінити й відкрити шлях новим політичним гравцям. Адже це невигідно передусім чинним партіям.