Буде накопичувальний рівень, – Марченко про майбутнє пенсій в Україні

В Україні не вистачає виплат, щоб покривати поточні пенсії. Кількість пенсіонерів понад 11 мільйонів, а кількість людей, які сплачують єдиний соціальний внесок – всього 9,6 мільйона.

Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Він зазначив, що ця пропорція не зменшується.

До теми Як скорочуватиметься держборг України до 2024 року: Кабмін затвердив стратегію

"Частка людей, які мають отримувати пенсію – зростає, а людей, які працюють – зменшується. Це проблема. Треба запроваджувати пенсійну реформу", – сказав Марченко.

Що пропонує парламент

Міністр вважає, що якщо така ситуація продовжуватиметься, то буде колосальний дефіцит. Через це люди отримуватимуть пенсії у мінімальному розмірі.

Якщо хочемо отримувати достойну пенсію, то треба накопичувати. Наразі підготували законопроєкт щодо запровадження обов'язкового накопичувального рівня. Сподіваюся, що парламент його підтримає,

– розповів Марченко.

Він додав, що закон фіскально напружений, оскільки це кошти з бюджету. Проте це той шлях, яким маємо йти.

"Частина коштів з бюджету буде йти – 1% ЄСВ і 1% такий же з видатків бюджету буде спрямовано кожному українцю на його власний рахунок", – зазначив міністр.

Сергій Марченко про майбутні пенсії в Україні: дивіться відео