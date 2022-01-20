Чи буде обвал української гривні

Зараз ми щодня бачимо в обмінниках, як падає курс гривні. Якщо ще 1 січня долар коштував 27,3 гривні, то зараз це вже 28,4 гривні. Здебільшого, це падіння сталося в останні кілька днів. Що ж відбувається?

Ринок реагує

Побоювання інвесторів щодо можливої російської агресії проти України переросли в паніку. Вони почали масовий розпродаж як російських, так і українських цінних паперів.

Що з нашим гаманцем Чим обумовлено зростання цін і курсу в Україні

У понеділок, дохідність українських єврооблігацій з найближчим терміном погашення у вересні 2022 року злетіла вище 26% – це дуже високий рівень дохідності для державних облігацій. І хоча у вівторок, на фоні візиту держсекретаря США Блінкена до Києва, вітчизняні євробонди почали відновлюватись (дохідність найкоротших повернулась до 18%), це все ще захмарно високо.

Економіка працює в штатному режимі

У понеділок індекс московської біржі зафіксував падіння на 6,5% – найбільше з весни 2020 року. Індекс РТС (основний індикатор фондового ринку Росії) впав більш ніж на 7%.

Поки що паніка не призвела до значних проблем всередині української фінансової системи: внутрішні інвестори купують державні облігації, а банківська система працює у штатному режимі. Але, безумовно, швидка девальвація та вихід з України іноземних інвесторів можуть дестабілізувати ситуацію.

Особлива небезпека – якщо падіння гривні спровокує паніку серед населення. Це мало б найнеприємніші наслідки для української економіки.

Росія прагне посіяти паніку

Адже саме дестабілізація і є метою військових погроз Росії. Якщо росіянам і справді вдасться підкосити українську економіку просто спровокувавши паніку настрої серед інвесторів та населення, то вони без жодного пострілу досягнуть своєї мети — дестабілізації України.

Зараз конче важливими є правильні дії як з боку громадян України, так і з боку держави.

Національний банк має достатні фінансові ресурси: золотовалютні резерви становлять майже 31 мільярдів доларів США, що є одним із найвищих показників за всю історію незалежності. Цього з лихвою вистачить, щоб не допустити різкої девальвації. Адже для неї наразі немає об’єктивних економічних підстав, лише політично вмотивовані дії Росії.

Зі свого боку, людям треба утримуватися від паніки. Не треба в гарячці бігти в обмінники міняти свої гривні на долари. Чи знімати всі гроші з депозитів та класти під матрац (від російських бомб матрац їх все одно не захистить). Водночас дійсно треба бути обережними: мати план дій на випадок справді серйозних економічних проблем, не набиратися кредитів та не робити зайвих витрат допоки ситуація не нормалізується.

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Що має зробити держава

Нарешті, держава має подбати про доступне фінансування, необхідне для утримання на плаву державного бюджету. Адже доступ до зовнішнього фінансування зараз фактично обрізаний – жодна держава не витягне платити за борг десятки відсотків.

Критичну важливість має фінансова підтримка з боку країн-партнерів та міжнародних організацій.

Поки на іноземних ринках триває паніка, треба максимально чітко дотримуватись умов відповідних програм з міжнародними партнерами та вести з ними діалог про збільшення обсягів фінансування.

В умовах паніки на ринках, це основний спосіб тримати на плаву державний бюджет.

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