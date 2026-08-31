"Ми не помремо з голоду": "Флеш" пояснив, як Україна зможе оминути продовольчу кризу

Через активізацію російських ударів по складах великих компаній у суспільстві наростає занепокоєння через можливі проблеми з наявністю продовольства.

Про можливий дефіцит товарів і харчів в Україні почали писати західні медіа. Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав українців не піддаватися чуткам і дезінформації.

Що "Флеш" каже про можливу загрозу продовольчої кризи?

Попри те, що удари ворога нищать склади великих компаній, виробники й продавці, підкреслює Бескрестнов, перебудовують канали постачання.

Навіть у разі критичної потреби "Європа з радістю заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту".

Ми не "помремо з голоду",

– наголосив "Флеш".

Загалом же він закликав українців тверезо оцінювати ситуацію й не вірити чуткам і дезінформації, щоб не піддаватися панічним настроям.

Бескрестнов також пояснив, що ворог не атакує "їжу". Натомість, за словами "Флеша", росіяни б'ють по великому бізнесу, який надає робочі місця й створює податки.

Слід зауважити, що протягом останніх кількох днів унаслідок масованих обстрілів та атак на логістичну інфраструктуру в Києві та на Київщині руйнувань і пошкоджень зазнали склади та розподільчі центри низки українських і міжнародних компаній.

Зокрема, постраждали об'єкти таких підприємств, як "Агромат", "Будинок Іграшок", ROSHEN, Comfy, NOVUS, "Нова пошта", PUMA та інші. Під ударом неодноразово були й об'єкти мережі "Епіцентр" у різних містах України.

Через це у супермаркетах Києва та області почали фіксувати перебої з постачанням товарів. У деяких магазинах покупці вже помічають порожні полиці та тимчасову відсутність окремих продуктів.

Найвідчутніший дефіцит спостерігається із соняшниковою олією – у деяких торгових точках її наразі взагалі немає у продажу. Водночас в окремих магазинах NOVUS покупці стикаються з нестачею хліба, картоплі, яблук, вівсяних пластівців, курятини та заморожених напівфабрикатів. При цьому в АТБ уже запровадили обмеження на кількість деяких товарів в одні руки.