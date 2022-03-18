Будемо мати "ювілей" – 100 збитих літаків: ворожа авіація змінює тактику через колосальні втрати

Щодня російська авіація зазнає втрат у війні проти України. Відтак окупанти тепер змушені думати про те, як змінити тактику, щоб скоротити кількість збитих літаків та гелікоптерів.

Українські військові невдовзі відзначатимуть ювілей – 100 збитих російських літаків. Станом на ранок 18 березня таких було 93. Хоча вже після цього стало відомо, що в Бучанському районі підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

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Хоча збитих літаків може вже бути сотня.

"Коли підтвердяться нові дані, то будемо мати "ювілей" – 100 збитих літаків", – повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

При цьому що для вторгнення в Україну Росія підготувала 450 літаків. Тож майже чверть вже знищена.

Дещо краща ситуація зі знищенням ворожих гелікоптерів. Там українські військові вже давно перетнули позначку в "100" – станом на 18 березня наші захисники "приземлили" 112 гелікоптерів. А це майже половина з того, що підготували окупанти для війни (250 вертольотів).

Відтак, за даними командування Повітряних Сил ЗСУ, ворожа авіація змінює тактику, тому що зазнає колосальних втрат.

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