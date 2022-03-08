Будемо відстрілювати вас, як скажених собак: українські військові записали звернення до росіян

Українські жінки активно воюють в лавах Збройних сил проти російських загарбників. Вони записали спеціальне відео для росіян, попередивши їх про те, що на низ чекає в Україні.

Жінки у відповідному військовому екіпіруванні опублікували відеозвернення.

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"Ми жінки України. Ми благословили наших чоловіків на захист нашої землі. Ми вже вивезли наших дітей в безпечне місце. Генофонд нашої нації захищений. Ми приєднуємося до чоловіків та української армії. Ми будемо знищувати ворога на кожному сантиметрі української землі, в кожному нашому місті, селі, лісі та полі. За кожну дитину, жінку, людину похилого віку, знищений будинок, вулицю, навіть сарай. Ми будемо вас відстрілювати як скажених собак. Слава Україні", – йдеться в зверненні військових.

Звернення українських жінок до російських загарбників

За даними Кадрового центру Збройних Сил України, станом на грудень 2021 року загальна кількість жінок-військовослужбовців у ЗСУ становила понад 32,5 тисячі осіб (це понад 15% від загальної кількості військовослужбовців).

Серед старших офіцерів – 1054 жінки. Крім того, понад 800 військовослужбовець служать командирами відділень та взводів.

Від початку війни у 2014 році статус учасниці бойових дій наданий понад 16,7 тисячі жінкам-військовослужбовцям. Від 2014 року 302 жінки-воїна відзначені державними нагородами.

З початку російської війни проти України у 2022 році, ця кількість могла зрости. Чимало жінок приєдналися до сил Територіальної оборони.