Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів екскурсію своїм будинком та розповів, чому вирішив займатися озелененням міст.

Журналісти програми "БезМаски-шоу" на 24 каналі побували у міністра в гостях. Він показав, де проходив самоізоляцію.

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Як ви переживаєте карантин? Як у вас минає самоізоляція?

Ми дотримувались карантину, дотримувались самоізоляції. В нас на вході є дезінфектор, щоб зайшов і продезінфікував руки, і пачка масок нових, щоб коли виходиш взяти нову.

Як вам живеться у Києві?

Я думаю, в нас (зі сім'єю – 24 канал) буде спільна така думка, що в Києві нам найкраще. Але на наших стінах, дійсно, є наше дипломатичне життя. Наприклад, плакат з Відня.



Плакат з Відня / Фото 24 канал

Це була виставка австрійського художника Ігона Шилі. Ми з Женею (дружина – 24 канал) повертались з оперного театру вночі, й цей плакат відірвався і лежав на вулиці. І ми подумали, якщо він відірвався, то можна взяти його на пам'ять. І це тепер згадка про наше життя у Відні.

Ще є розп'яття. Це вже наша згадка про Страсбург. Ми відвідували благодійний ярмарок, і там продавались роботи зроблені українськими військовими, які проходили курс реабілітації від посттравматичного синдрому. Один із бійців, який воював на Сході, захищаючи Україну, почав писати ікони. Я її побачив, і одразу відчув, що це щось дуже щире та справжнє, і купив її за символічні гроші. А гроші пішли на підтримку програми для реабілітації українських військових.



У Страсбурзі Кулеба купив ікону, яку намалював український боєць / Фото 24 каналу

У вас такий мінімалістичний стиль квартири, але дуже затишно.

Дипломатія привчає тебе до мінімалізму, тому що ти регулярно спаковуєш все своє життя, приїжджаєш в інше місце. А кожна нагода запаковування та розпаковування – це нагода викинути або віддати речі. Ми багато речей віддаємо для безпритульних, іграшки дітей передаємо в дитячий будинок.



Вітальня Кулеби / Фото 24 канал

Де ваше найулюбленіше місце у квартирі?

Це, напевно, диван. Це була комунальна квартира, ми її придбали багато років тому. Робили ремонт дуже довго і навмисне зробили, щоб велика кімната була справді великою. Щоб це було місце, де об'єднується вся сім'я, де можуть прийти гості.

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Зверніть увагу! Згідно з декларацією, міністр має дві квартири в Києві. Власником однієї (площею 52,9 метрів квадратних) він став у 1997 році. Другу квартиру, площею 125,7 метрів квадратних, Кулеба придбав у 2011 році. Крім того, голова МЗС має авто Peugeout 206cc 2002 року випуску.

У вас є фото Майдану. Я так розумію, це фото, яке їздить з вами по всьому світу?

Так, це фотографія Максима Дондюка. Це десь ніч з 10 на 11 грудня 2013 року – перша спроба розгону Майдану, коли на Інститутській зійшлись 2 маси – чорна маса міліції, "Беркуту", і така яскрава маса громадян. Це коли темна і світла сила протидіють одна одній, але водночас іноді зливаються і взаємодіють, в якихось чудернацьких комбінаціях. Це пам'ять про Майдан, це метафора з життя, справжня мистецька робота, вона дуже багатозначна.



Протистояння на Майдані – фото Максима Дондюка вдома у Кулеби / Фото 24 каналу

Вас дружина навчила мистецтво любити? Чи як це сталось?

Дружина мене навчила всього гарного, що в мені є.



Дмитро Кулеба на кухні / Фото 24 каналу



Дружина та донька Кулеби із журналісткою / Фото 24 каналу

Ви ідейний натхненник скверу Небесної Сотні. Як прийшли до цього, чому вирішили займатися саме озелененням міст? Зокрема, чому вас стривожила історія зі сквером? Дмитро вам якось допомагав?

Довідка. Євгенія Кулеба – співзасновниця ГО "Місто-сад", координатор створення Скверу Небесної сотні у Києві.

Євгенія Кулеба: Ми в усьому один одному допомагаємо, в цьому так само. Ідея створення скверу була абсолютно природною ідею. Я не включалася в цей проєкт, це він включився в мене. Це був захаращений за будівельним парканом смітник, який розібрали для створення та укріплення барикад під час Майдану. Почався дуже довгий процес створення скверу. Роботи в судах, коли потрібно було землю повертати у власність держави. Тож зараз є сквер, який є одним із символів Києва.

Дмитро Кулеба: Думаю, що це була взагалі історія про українське суспільство. Коли корупціонери через схеми крадуть у суспільства ділянку. Потім суспільство під час акцій протесту звільняє цю ділянку від кайданів у виглядів паркану. А потім відповідальні громадяни беруться за повернення цієї ділянки суспільству.

Тоді багато небайдужих людей включилося, завдяки особистим контактам в різних органах влади, завдяки медіа, які робили сюжети, завдяки сукупності всіх факторів нам вдалося тоді захистити цю ділянку та виграти суди. Моя роль була лише в тому, щоб підтримувати Женю, допомагати їй з контактами та надихати її на нові звершення.



Сквер Небесної сотні у Києві / Фото "Вікіпедія"

Євгенія Кулеба: Сквер у 2016 році відзначили найавторитетнішою в Європі премією. Це була перша премія взагалі на пострадянському просторі. Вона стоїть на особливому місці у нашому домі.

Довідка. Сквер Небесної сотні у Києві отримав відзнаку міжнародного конкурсу "Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір" у Барселоні, участь в якому взяли 276 проєктів. Український сквер – єдиний серед переможців, який виборов приз винятково силами волонтерів без підтримки представників міста та спонсорів.