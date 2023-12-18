Очевидці повідомили про вибух і пожежу: у центрі Тернополя горів "Будинок правосуддя"

Ввечері 18 грудня стало відомо про пожежу у Тернополі у самому центрі міста. За наявною інформацією, спалахнула вона у "Будинку правосуддя".

Останній розташований у самісінькому центрі Тернополя, на вулиці Князя Острозького. На місце події приїхали рятувальники, а поліція загородила територію навколо суду задля безпеки. Відомо також, що перегородили ще й дорогу поблизу обласної філармонії.

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Що відомо про пожежу

За наявною інформацією, спалахнула вона близько 21:30 на 9 поверсі. Очевидці почули вибух, після якого побачили пожежу. Вогонь розгорівся в одному з кабінетів. Звернімо увагу, що у цьому будинку розташовані відразу два суди. Мовиться про Господарський та Адміністративний суди Тернопільської області.

Про те, що горить 9-поверхова будівля "Будинку правосуддя" співробітникам ДСНС повідомили очевидці. На місці працювали рятувальники. Речник головного управління ДСНС в області Сергій Данілін зазначив, що повідомлення про вибух і пожежу надійшло о 21:31.

Тут багато поліції, рятувальників, є машини швидкої. Горить на останньому поверсі,

– розповів очевидець Антон виданню "20 хвилин".

Ліквідація пожежі у "Будинку правосуддя": дивіться відео

Відомо, що до "Будинку правосуддя" прибули 4 великі пожежні автоцистерни. Також приїхали рятувальні автомобілі. За допомогою пожежної автодрабини пожежникам вдалося дістатися до 9 поверху, щоб ліквідувати пожежу.

За наявною інформацією, площа займання – 3 квадратні метри. І вже о 22:01 вогонь вдалося приборкати.

Загоряння трапилося в кабінеті завгоспа Адміністративного суду. Попередня причина – це загорівся холодильник. Від високої температури з сильним звуком тріснули вікна і тому людям здалося, що щось вибухнуло,

– розповів речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Також відомо, що на місце події виїжджали вибухотехніки управління поліції. Вони зайнялися обстеженням приміщення та навколішніх. Не виявили слідів вибухівки. Водночас внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань факт пожежі.

За словами речника ДСНС Андрія Брича, площа займання була незначною. Відтак, вогонь вдалося оперативно ліквідувати. На місці продовжують виконувати свою роботу слідчо-оперативна група. Вона займається встановленням причин займання.

О 22:44 глава Тернопільської ОВА Володимир Труш підтвердив, що пожежу ліквідували. Він подякував рятувальникам за оперативну роботу. Також зазначив, що пожежа виникла через побутові причини.

Під вечір спалахнула інша пожежа