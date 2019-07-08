Будинок Садового: якою нерухомістю володіє лідер "Самопомочі"
Міський голова Львова Андрій Садовий на дочасні парламентські вибори йде під першим номером партії "Самопоміч". 24 канал продовжує серію публікацій про будинки, квартири та земельні ділянки, які вказали і не вказали у своїх деклараціях кандидати у народні депутати Верховної Ради 9-го скликання.
У декларації про доходи за 2018 рік лідер "Самопомочі" вказав чимало об'єктів нерухомого майна – всі вони записані на дружину політика – Катерину Кіт-Садову. Вся нерухомість, про яку згадується у декларації, розташована у Львові.
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Так, на дружину Садового задекларовані дві земельні ділянки у Львові. Одна з них – площею 702 метри квадратні, яку вона набула у власність у 2013 році. За останньою оцінкою вартість цієї нерухомості – 504 534 гривні. Очевидно, йдеться про ділянку, де розташований будинок родини Садових.
На Катерину Кіт-Садову записана уся нерухомість в декларації Садового / Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Площа другої ділянки становить 301 метр квадратний. Її власницею перша леді Львова стала у січні 2017-го, і за останньою оцінкою вона коштує 427 432 гривні.
У своїй декларації Андрій Садовий вказав ще одну земельну ділянку площею 43 метри квадратні у Львові, яку його дружина орендує у Львівської міськради.
На Катерину Кіт-Садову зареєстрований також житловий будинок у Львові, в якому проживає родина. Згідно з декларацією, цей особняк площею 660 квадратів, був придбаний недобудованим у квітні 2014-го за понад 4,5 мільйони гривень.
Будинок, в якому мешкає родина Садових у Львові / Фото: прес-служба Андрія Садового
Йдеться про їхній дім неподалік від Шевченківського гаю, який у 2014-му був двічі обстріляний з гранатомета.
Що відомо про будинок Садового
Будинок на вулиці Стрілецькій у Львові має три поверхи. На першому цокольному поверсі розмістились гараж і господарські приміщення. Із загальної площі особняка у понад 600 квадратів, житлової – лише 234 метри квадратні.
Окрім Андрія Садового, його дружини, їхніх п'ятьох синів, у помешканні також проживає теща мера Марія Кіт, ім'я якої він також вніс у декларацію.
У 2013-му, коли подружжя Садових тільки придбало маєток у мальовничій місцині біля Шевченківського гаю, туди одразу напросились журналісти. Вони неодноразово бували в гостях у родини Садових і після переїзду.
Інтер'єр будинку, де мешкає родина Андрія Садового у Львові: дивіться фото
Фото: прес-служба Андрія Садового
Інтер'єри своєї оселі Андрій Садовий показував у відеороликах в рамках своєї передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів навесні-2019.
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