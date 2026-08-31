В будівлі поліції у Рівному пролунав вибух: є загиблий та постраждалий

В будівлі райвідділу на Рівненщині вдень 31 серпня пролунав вибух. Відомо про загиблого та кількох постраждалих.

Поліція працює на місці вибуху. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Що відомо про вибух у Рівному

Наразі відомо про 1 загиблого поліцейського. Ще 3 правоохоронців отримали поранення.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху,

– йдеться у заяві.

Наразі інших деталей правоохоронці не повідомляють.

До слова, у лютому 2025 у відділок поліції у Рівному пронесли тротил. Тоді СБУ затримала двох підозрюваних, які планували диверсію.

Нагадаємо також, що росіяни 19 серпня 2026 завдали подвійного удару по будівлі Головного управління Нацполіції на Житомирщині.

Тоді унаслідок ворожої атаки загинули троє правоохоронців, ще понад 40 людей дістали поранення.