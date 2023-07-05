Біля суду в Києві лунали нові вибухи: поліція пояснила, що це було
У будівлі Шевченківського суду пролунав новий вибух. Після цього один із поліцейських терміново запросив швидку.
Очевидці стверджують, що вибух пролунав близько о 19:00. Перші вибухи у суді пролунали о 17:20.
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Після вибуху терміново запросили швидку
Після того, як пролунали нові вибухи, з будівлі суду вибіг поліцейський. Він терміново покликав швидку.
Швидку, терміново,
– говорить правоохоронець на опублікованих у мережі кадрах.
Після вибуху поліція покликала швидку: дивіться відео
Правоохоронці оперативно звільнили ділянку перед в'їздом на територію суду. На опублікованих кадрах чутно, як поліцейський спрямовує карету швидкої допомоги до центрального входу.
На опублікованих у мережі кадрах також видно, що з будівлі суду на ношах винесли двох постраждалих, проте офіційної інформації наразі не надходило. На місці інциденту працюють поліцейські слідчо-оперативної групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.
Згодом в Офісі Генерального прокурора заявила, що є інформація про 2 постраждалих серед правоохоронців, проте дані ще уточнюються.
Чи був другий вибух
У мережі стверджують, що другого вибуху не було. Як пояснили правоохоронці, поряд тривають будівельні роботи. Свідки почули голосний звук, проте причиною цього був не вибух.
Другого вибуху не було: дивіться відео
Вибухи в будівлі Шевченківського суду: коротко
- У мережі близько о 18:00 почали ширитися повідомлення, що у будівлі Шевченківського райсуду пролунали вибухи. Згодом цю інформацію підтвердили у правоохоронних органах.
- Вибухи в Києві пролунали під час конвоювання з зали суду Ігора Гуменюка. У середу 5 липня йому мали обрати новий запобіжний захід.
- За попередніми даними, саме Гуменюк міг влаштувати вибухи у суді. У КМВА повідомили, що вибухові пристрої, ймовірно, підірвали у вбиральні. ЗМІ стверджують, що могли підірвати 3 гранати.
- Зазначимо, що Гуменюка звинувачують в теракті під Верховною Радою у 2015 році. Слідство стверджує, що він кинув бойову гранату у натовп, внаслідок чого загинуло 4 нацгвардійці, ще понад 140 осіб – отримали поранення.
- Слідство у справі Гуменюка триває вже більше ніж 7 років. Проте за цей час досі не винесли вироку.