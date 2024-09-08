Будівля не газифікована: версія про вибух газу в Києві не підтвердилась

Попередня інформація про вибух газу в Голосіївському районі Києва 8 вересня не підтвердилась. Будівля, на території якої стався вибух не була газифікована.

Вибух стався на території АТП – у двоповерховій будівлі цеху розміром 40 на 100 метрів. Спочатку причиною інциденту назвали вибух газу, однак згодом ця версія не підьвердилась.

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Причиною вибуху був не газ

О 16:14 в КМДА заявили, що вибух у Голосіївському районі міста не пов'язаний з роботою систем газопостачання. За інформацією АТ "Київгаз", будівля не була газифікована.

До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце з'ясувалося, що будівля, на території якої стався вибух не газифікована,

– розповіли в КМДА.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці події, а причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.