24 липня 1990 року – ще за 13 місяців до того, як відбулося офіційне проголошення незалежності України – біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний синьо-жовтий прапор.

З цієї нагоди – тобто, 30-річчя підняття українського національного стяга у столиці – будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими кольорами. Про це розповіла пресслужба КМДА у фейсбуці.

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24 липня 1990 року, як нагадали у мерії Києва, коли до проголошення незалежності України залишалося чекати ще 13 місяців, президія Київської міської ради ухвалила історичне протокольне рішення.



Будівля КМДА у синьо-жовтих кольорах 24 липня 2020 року / Фото КМДА

Виконуючи його, над будівлею Київської міської державної адміністрації та Київради вперше підняли національний прапор. Це зробив заступник голови Київради Олександр Мосіюк.



"Зафарбувати" будівлю вирішили до річниці підняття стяга у столиці / Фото КМДА

На Хрещатику того дня зібралося понад 200 000 людей з усієї України.



За 13 місяців до проголошення незалежності над КМДА у 1990 році підняли національний прапор / Фото КМДА

28 січня 1992 року, нагадаємо, на сесії Верховної Ради прийняли постанову про Державний прапор України. Ним став синьо-жовтий стяг. Цікаві факти та історія українського прапора – у матеріалі 24 каналу.