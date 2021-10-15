Будівництво літака для рятувальників: Кабмін надав гарантії ДП "Антонов"

Кабінет Міністрів надав держпідприємству "Антонов" гарантії для залучення кредиту на будівництво літака Ан-32П для рятувальників. Мовиться про суму у розмірі 470 мільйонів гривень.

Відповідну постанову від 22 вересня опублікували на урядовому порталі. Згідно з документом, вибірка кредитних грошей здійснюється за умови її узгодження з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, для якої будуватимуть літак.

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У постанові Кабміну відсутні обмеження на термін та ставку запозичення. Водночас плата за використання держгарантії визначена в 0,001% річних суми гарантійних зобов'язань.

Пропозицію про надання держгарантії внесло Міністерство внутрішніх справ.

Виконання програми контролюватиме Держслужба з надзвичайних ситуацій та Укроборонпром.

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