Будівництво "Метінвест Політехніка" – шанс розвивати високотехнологічну Україну, – Шкарлет

У Маріуполі Група компаній Метінвест розпочинає будівництво університетського містечка першого недержавного гірничо-металургійного вузу "Метінвест Політехніка".

Як символ старту цього проєкту, представили макет головного корпусу майбутнього вузу. Його дизайн розробив відомий нідерландський архітектор Хірокі Мацуура.

Сьогодні ми переживаємо переродження металургії, ми входимо в новий цикл оновлення. Металургія повинна стати більш екологічно чистою, вуглецево-нейтральною, більш автоматизованої та діджитальною. Для цього потрібні люди, які це будуть робити. І ось саме "Метінвест Політехніка", я впевнений, дасть тих людей, які зможуть реалізувати ці плани, дасть новий поштовх економіці всієї країни. І я впевнений, призведе до успіху країни в цілому,

– розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

У майбутньому університеті готуватимуть фахівців у сфері металургії та гірничої справи. Для викладання у вузі залучаються вчені та практики з Німеччини, Польщі, Португалії, а також українські педагоги з інших вузів і фахівці з Метінвесту. Аби максимально відповідати сучасним вимогам бізнесу, студенти проходитимуть стажування на металургійних підприємствах. У Міністерстві освіти і науки України ініціативу створення недержавного вишу оцінили схвально.

На Донбасі, що саме в кооперації з іншими закладами відбувається відродження і саме за підтримки такого потужного інвестора, як Метінвест, відбувається така велика гарна подія. Я думаю, що це великий гарний приклад і для наслідування всіх інших територій, якщо ми хочемо розвивати цю державу, як високотехнологічну і високоприбуткову і конкурентоздатну в майбутньому,

– зауважив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Побудувати перший навчальний корпус "Метінвест Політехніка" планують до вересня 2022 року. Тому вже зараз університет активно формує штат, розробляє навчальні програми, залучає в освітню роботу міжнародних партнерів.