Чи почала Росія будівництво залізниці до Криму: Запорізька ОВА розставила всі крапки над "і"

Запорізька ОВА відреагувала на повідомлення про те, що російські загарбники нібито вже розпочали будівництво залізничного сполучення між Ростовом та тимчасово окупованим Кримом. Юрій Малашко пояснив ситуацію.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко 8 листопада виступив на брифінгу. Посадовець відповів на запитання щодо початку будівництва залізниці на тимчасово окупованих територіях.

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Що розповіли в ОВА

Малашко фактично спростував заяву окупантів та колаборантів про початок будівництва цієї залізниці. Голова Запорізької ОВА дав зрозуміти, що зараз мова йде тільки про підготовчі роботи.

Ворог зазвичай постійно повідомляє про такі маршрути чи такі відновлення, точніше, цієї колії. Знаємо, що є поки що це на папері, є підготовчі роботи. Але не більше того,

– сказав він.

Крім цього, Малашко заявив, що ворожа техніка постійно рухається з Херсонського напрямку на Запорізький, з Запорізького напрямку у бік Куп'янська тощо. Він пояснив це проведенням ротації. Окупанти заміщають одні підрозділи іншими та переміщають техніку. Однак на Запорізькому напрямку фіксується певне зростання чисельності ворожого особового складу й техніки.

Що цьому передувало

Нещодавно гауляйтер Євген Балицький, якого росіяни призначили "губернатором" тимчасово окупованої частини Запорізької області, заявляв про нібито початок будівництва залізничного сполучення між Ростовом-на-Дону ти Кримським півостровом. Зрадник повідомляв, що загарбники почали будувати залізницю з боку Донецька, який теж перебуває у тимчасовій окупації.

Попередньо, росіяни хочуть прокласти залізницю через інші тимчасово захоплені ними населені пункти. А саме через Якимівку, Бердянськ та Маріуполь, а також південніше Мелітополя.

Що кажуть експерти