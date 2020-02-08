Велике будівництво: Гончарук доручив головам областей підготувати плани

Прем'єр Олексій Гончарук доручив головам облдержадміністрацій до наступного тижня підготувати план із переліком об'єктів та доріг, які збудують або відремонтують у межах програми "Велике будівництво".

"Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні", – заявив Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА, повідомляє Урядовий портал.

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З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА – це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на місцях,

– наголосив прем’єр.

За словами Гончарука, у кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує збудувати або відремонтувати протягом року. До 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в межах Дорожнього фонду. В пріоритеті – дороги до опорних шкіл та лікарень.

З усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці документи, тільки 6 вже мають узгоджений перелік доріг. Ще 13 планів областей – у процесі узгодження. Решта 6 областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати.

Наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них, наголосив Гончарук. Ці плани кожен голова області презентує наступного тижня в Києві на засіданні уряду.

Раніше Кабмін затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.

Раніше Гончарук анонсував, що насамперед ремонтуватимуть такі дороги:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);

Н-03 Житомир – Чернівці.



Перелік доріг України, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу