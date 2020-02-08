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      Велике будівництво: Гончарук доручив головам областей підготувати плани

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      Будівництво доріг в Україні 2020: Гончарук доручив головам ОДА підготувати плани / Колаж 24 каналу

      Прем'єр Олексій Гончарук доручив головам облдержадміністрацій до наступного тижня підготувати план із переліком об'єктів та доріг, які збудують або відремонтують у межах програми "Велике будівництво".

      "Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні", – заявив Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА, повідомляє Урядовий портал.

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      З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА – це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на місцях,
      – наголосив прем’єр.

      За словами Гончарука, у кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує збудувати або відремонтувати протягом року. До 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном.

      Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в межах Дорожнього фонду. В пріоритеті – дороги до опорних шкіл та лікарень.

      З усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці документи, тільки 6 вже мають узгоджений перелік доріг. Ще 13 планів областей – у процесі узгодження. Решта 6 областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати.

      Наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них, наголосив Гончарук. Ці плани кожен голова області презентує наступного тижня в Києві на засіданні уряду.

      Раніше Кабмін затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Загалом на фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.

      Раніше Гончарук анонсував, що насамперед ремонтуватимуть такі дороги:

      • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);
      • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
      • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
      • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);
      • Н-03 Житомир – Чернівці.

      ремонт доріг перелік будівництво доріг 2020 в Україні список доріг
      Перелік доріг України, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Укравтодор Транспорт Олексій Гончарук Дороги Міністерство розвитку громад та територій Кабінет Міністрів України Новини нерухомості
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