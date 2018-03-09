Будни "ЛНР": псевдо разведчиком и шпионом может быть каждый

Жизнь полна событиями, как нарезка для солянки из остатков колбас в сети магазинов "Луганские деликатесы" по двести с лишним рублей за кило. Иногда продавцы дают выбрать, в которой из запечатанных пачек за прозрачной пленкой больше копченостей. Наверное, в жизни тоже можно выбирать обстоятельства, людей, работу, привычки...

Сегодня в местных вечерних новостях показали здешнего то ли шпиона, то ли разведчика, которого вывели из глубокого подполья на украинской стороне во избежание возможного разоблачения агентами СБУ.

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О нем вначале просто рассказывали – он три с лишним года поставлял сведения о военных планах, вооружении украинской стороны (последнее, с его слов, хуже некуда и еще времен СССР). А потом местный журналист брал у него интервью, и наш вчерашний агент рассказывал о плачевном положении украинской армии.

Как же устарели мои представления о разведке по советским фильмам, в которых лощеный офицер до конца своих дней сохраняет в секрете свою шпионскую деятельность и невозмутимое лицо.

Выходит, можно так – вчера в стенах СБУ собирать и передавать сюда экстра важные сведения, а сегодня уже здесь устраивать для местных журналистов пресс-конференции. У меня в связи с этим ряд вопросов – как этот человек передавал секретные сведения оттуда сюда и как переходил через границу? Тоже в восьмичасовой очереди со стариками через Станичанский мост или через Северский Донец вплавь? Его, вероятно, не сильно хотела сюда выпускать украинская сторона – все-таки до момента перехода границы он был офицером СБУ. А как с секретными сведениями? Он передавал их обычной электронной почтой из дома или просто надиктовывал по телефону ("Да, диктую по буквам, как поняли, подтвердите, прием-прием...").

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В общем, у меня много вопросов. Я даже думаю, что переходя тот самый легендарный мост, наш разведчик как минимум мог бы нести с собой заказы лекарств для родственников, чтобы не идти порожняком, а по максимуму он мог бы нести оттуда сюда, скажем, телевизор или новую летнюю резину на плечах – все знают, что там все дешевле, чем здесь. И с таким грузом подозрений вызывал он бы куда меньше, чем человек с пустыми руками. Уж с полными руками он выглядел бы как все на том самом мосту.

Что дальше, я хорошо понимаю – агента представят к награде, дадут ему чуть отдохнуть и выделят какую-то должность здесь – или учить здешних разведчиков собирать данные, или возглавлять шпионский отдел. И, конечно, это покажут в местных новостях, чтобы все зрители поняли, как крепка наша броня, и даже когда спит враг, всегда найдется кто-то, кто не дремлет на своем боевом посту…

Вчера у меня было ощущение абсурда, когда этот ролик показывали. Наверное, для "армии" такая деятельность важна, как в любой войне. Но родные, друзья и знакомые везде – здесь и там. И часто бывает так, что они спрашивают, что у нас слышно или сколько стоит наша коммуналка… И все это обсуждается по телефону или Скайпу, без всяких там экивок и грифов "Секретно". Не даром же говорят, что это гибридная война.

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