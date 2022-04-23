Будьте вдома: мер Миколаєва розповів про трагедію з розірваним снарядом у комендантський час

Дотримання правил комендантської години – важлива вимога до кожного українця. Її порушення може мати трагічні наслідки.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив на необхідності дотримання комендантської години. У визначений час громадянам потрібно залишатися вдома задля власної ж безпеки.

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Трагічний випадок у Миколаєві

У Миколаєві група людей перебувала на вулиці після настання комендантської години. Внаслідок вибуху снаряду троє з них отримали поранення, один чоловік внаслідок отриманих травм помер у лікарні.

Після настання темноти нас часто бомбардують. Тому прошу – залишайтесь у безпечному місці, – закликав Сєнкевич.

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