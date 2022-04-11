Будуть доказами у судах проти росіян, – Ляшко про кулі, які лікарі дістали з тіл поранених

Віктор Ляшко заявив, що частина куль, які чернігівські лікарі дістали із поранених, буде доказом у судах про злочини російських військових.

Про це очільник Міністерства охорони здоров'я повідомив 10 квітня у соціальних мережах, розповідаючи про результати своєї поїздки до міста Чернігів.

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Описати побачене просто бракує слів. Ні, не бракує. Їх просто не хочеться говорити в голос, бо вони нецензурні. Добираючись до лікарні бачиш зруйновані, хотів написати будинки, але це не так. Це зруйновані долі,

– розповів посадовець.

Знищені 2 лікарні у місті

Віктор Ляшко розповів, що у місті після прямого влучання російських ракет повністю знищені дві лікарні. Ще частина лікарень пошкоджена та потребує експертизи на оцінку можливості їх подальшої експлуатації.

"Лікарі, медичні сестри, санітарки кажуть, що просто зробили свою роботу. Бували моменти, коли в одну лікарню привозили 56 поранених в годину, і всіх, після оцінки стану, оперували", – продовжує глава МОЗ.

Демонстрація дістаних із поранених куль та інородних тіл. Частина точно буде доказом в судах про злочини проти людства та порушення конвенцій в частині використання окупантами заборонених касетних бомб,

– зазначив міністр.

Медична система працює

Віктор Ляшко наголосив, що медична система працює:

Повноцінний запуск роботи аптечного сектору. З початку війни до області було доставлено близько 2 мільйонів одиниць лікарських засобів, майже 1 мільйон одиниць витратних матеріалів (а ще понад 5 тисяч інструментів, більш ніж 4 тисячі одиниць необхідного медичного обладнання, генератори для лікарень Чернігова, термінали StarLink, машини екстреної медичної допомоги). Але без ефективно працюючої аптечної мережі не можна гарантувати повноцінну доступність до лікарських засобів;

Налагодження дорожньої інфраструктури, щоб екстрена медична допомога повернулась до звичних маршрутів пацієнтів;

Відновлення медичної інфраструктури. На засіданні уряду направили з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. З них 250 мільйонів Чернігівській області. Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби. Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

Ляшко відвідав звільнену від окупантів Чернігівщину / Фото з фейсбуку Віктора Ляшка