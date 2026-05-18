"Будуть привабливі умови": в ОП прокоментували майбутні зміни в мобілізації

В Україні змінюватимуть підходи до мобілізації. Зокрема, напрацьовують низку рішень, які могли б спростити та покращити процес залучення українців до війська.

Детальніше про них 24 Каналу розповів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса. За його словами, наразі законодавці не передбачають радикальних змін, а для українців будуть покращення.

Чи відбудуться різкі зміни у мобілізації?

Українське керівництво наразі не готує жодних радикальних кроків у змінах підходу до мобілізації. Зокрема мовиться про зниження мобілізаційного віку або зміни щодо виїзду чоловіків 18 – 24 років

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмежено виїзду за кордон не розглядається. Усе буде залежати від ситуації на фронті, але станом на зараз це питання не розглядається, навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків", – наголосив Павло Паліса.

Зверніть увагу! Проти зниження мобілізаційного віку виступив і керівник Офісу Президента Кирило Буданов. За його словами, таке рішення може просто знищити майбутнє України.

Так само зараз не мовиться про оголошення мобілізації жінок.

"Це добровільне діло. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах. У програмі, яку готує Міністерство оборони, є загальні умови для чоловіків і для жінок. Умови будуть досить привабливі", – додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, у квітні жінки почали потрапляти на військовий облік. Деяких навіть оголошували у розшук. Проте у Міноборони наголосили, що це був лише технічний збій.

Ким планують поповнити військо?

Одним з рішень щодо мобілізації в Україні може стати залучення більшої кількості іноземців до української армії. Зараз над цим уже працюють.

Наразі ми сфокусовані на акумуляції успішного досвіду підрозділів для того, щоб напрацювати модель, яка дозволить ефективно залучати добровольців – не громадян України, які бажають долучитися до Сил оборони,

– зазначив Паліса.

Також в Україні створили робочу групу, яка займається усіма супутніми питаннями мобілізації іноземців. Усі процедури хочуть стандартизувати та спростити. Україна працює над ним, аби зробити прихід іноземного добровольця до Сил оборони України максимально швидким, прозорим та зрозумілим для обох сторін.

Крім того, Паліса запевнив, що іноземці отримуватимуть грошове забезпечення і всі інші виплати абсолютно на тотожних з українцями умовах.

Що ще відомо про майбутні зміни у мобілізації?

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували великий законопроєкт, який передбачає масштабну реформу Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. Зокрема, мовиться про повний перехід до цифрової моделі мобілізації. Для цього пропонують створити електронний кабінет військовозобов'язаного.

Крім того, відповідно до пропозицій, ТЦК мали б виконувати функції не лише обліку та оповіщення, а й консультаційного центру. Тобто там допомагатимуть з оформленням документів, надаватимуть роз'яснення щодо процедур мобілізації тощо.

Водночас варто додати, що депутати налаштовані дещо скептично до цієї ініціативи. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що законопроєкт №15236 не має підтримки профільного комітету чи Міноборони. Не впевнений Веніславський і в тому, що документ все ж розглянуть.