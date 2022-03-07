Будуть утікати всі, – Монастирський про випадки, коли окупанти біжать та викидають документи

Чимало маємо зараз випадків в Україні, коли російські окупанти намагаються втекти. Та при цьому киджають свої документи, щоб їх не упізнали після затримання.

Що ж – так будуть втікати всі загарбники з українських земель. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у телеефірі 7 березня.

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Загарбники втікатимуть із нашої землі

Поліція бачить розпач у рядах ворога, бачить бажання уникнути відповідальності за "зраду" зі свого боку, бажання "прибратися восвоясі". Про це розповів глава МВС Денис Монастирський.

У них є один єдиний шанс найближчим часом це зробити, інакше вони будуть знищені на українській землі,

– наголосив він.

Далі у міністра запитали, чи правда, що росіяни часто втікають і кидають свою техніку та документи.

Будуть утікати всі, повірте. Ми бачимо ці настрої на різних ділянках фронту, від Києва до Маріуполя, від Маріуполя до Сум і Харкова,

– відповів Монастирський.

Але й додав: "Не можна сьогодні недооцінювати ворога. Це найбільша помилка. Ми ж робимо все задля перемоги".

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