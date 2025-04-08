ЗМІ писали про можливе повернення відключень світла в Україні: що кажуть в Укренерго

У вівторок, 8 квітня, в Укренерго спростували інформацію про можливе повернення відключень електроенергії в Україні, яку поширювали деякі медіа та телеграм-канали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укренерго.

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В Укренерго відреагували на чутки про повернення відключень світла​​

В компанії зазначили, що станніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень.

Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується,

– наголосили в Укренерго.

Однак, за даними компанії, реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії – справді є. На енергетичних об'єктах тривають відновлювальні ремонтні роботи після російських атак, а похолодання на всій території України призвело до суттєвого зростання споживання електроенергії.

Зниження температури повітря зумовило зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву – каміни, радіатори, кондиціонери.

"При цьому, у зв’язку із завершенням опалювального сезону за рішенням більшості органів місцевого самоврядування, з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової", – повідомили там.

Також в Укренерго вказали, що ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

Там закликали всіх споживачів – як побутових, так і бізнес – зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00.

В компанії наголосили, що це дозволить знизити навантаження на енергосистему.