У Черкасах можуть посилити карантин: мер Бондаренко заявив, що торгові центри не закриють

Мер Черкас Анатолій Бондаренко наголосив, що в місті не закриватимуть торгові центри та парки, навіть якщо введуть посилений карантин. Він пояснив це потребою наповнювати місцевий бюджет.

Очільник Черкас зауважив, що зараз у місті ситуація – контрольована. Також він сказав, що у роботі керується здоровим глуздом.

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Чому торгові центри не будуть закривати

За словами Бондаренка, міськрада не може собі зараз дозволити недоотримання бюджету у 200 чи 100 мільйонів гривень. Через це він вважає, що закриття магазинів або парків не дасть бажаного ефекту.

Не будемо забороняти людям відвідувати парки та торгові центри. Якби зараз Кабмін сказав органам місцевого самоврядування: "Ми компенсуємо вам 40% втрат, затягніть паски", ми б це зробили, а так нас лишили сам на сам з нашими проблемами.

– додав Бондаренко

Анатолій Бондаренко у боротьбі з карантином