Будуть зрушення з мертвої точки, – Піонтковський оцінив промову Байдена

Джо Байден після розмови з українським біженцями у Варшаві виступив із промовою. Вона показала, що президент США налаштований рішуче.

Ймовірно, Сполучені Штати Америки наважаться на серйозніші кроки для допомоги нашій державі. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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США можуть наважитися на постачання озброєння

За його словами, після зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Олексій Резніков вперше висловився обережно оптимістично.

З таким настроєм Байдена і його промовою будуть зсуви з мертвої точки,

– висловив сподівання Піонтковський.

Він вважає, що США все ж наважаться на постачання такого необхідного озброєння літаків і ППО для України.

Піонтковський оцінив промову Байдена: дивіться відео