Будуть спроби затягнути процес, – Шабунін розповів, коли насправді запрацює Антикорупційний суд

Для того, аби почав працювати Антикорупційний суд, потрібно приблизно півроку. Проте є ймовірність, що процес будуть затягувати.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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"Припустимо, що подав Порошенко законопроект, проголосували до кінця парламентської сесії, це до середині липня, триває підготовчий етап влітку . Там точно будуть спроби затягнути процес. І є для цього інструменти і в кваліфкомісії суддів, і в судової адміністрації", – зазначив Шабунін.

Він запевнив, що півроку або сім місяців – це реалістичний термін для початку роботи суду. Також, на думку Шабуніна, не варто шукати зради в тому, що міжнародними експертами можуть стати українці.

"В цьому немає зради, це наша норма, ми туди їх вписали. Чому було важливо, аби ця норма там була? Тому що, коли були тільки іноземці, була істерика: віддаємо управління державою іноземцям, немає достойних українців, що ви принижуєте українську націю. Якщо Світовий банк вважає, що в Україні достойні експерти, він може подати українця", – розповів голова ЦПК.

Він зазначив, що ця норма була потрібна, аби зняти ще один популістичний маніпулятивний аргумент.

Питання, хто подає. Нумо розрізняти це. Чи буде Світовий банк або ЄС, які за цей закон билися, подавати якого-небудь "несвіжого"? Якщо вони хочуть мати крутого експерта, то вони його будуть мати. Чи то українця, чи то міжнародника,

– додав Шабунін.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 8 червня 2018

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко розповів, що Вища рада правосуддя запустить Антикорупційний суд щойно набереться необхідна кількість суддів, а саме 35 осіб.