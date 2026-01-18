Окупанти можуть створити "буферну зону" на Слобожанщині

Російська армія активізувалася в Сумській та Харківській областях. Так противник намагається тиснути на українські позиції, щоб створити так звану "буферну зону" в регіоні.

Про таке в етері телеканалу "Ми-Україна" розповів речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп'як. Подробиці з його слів передає 24 Канал.

Які плани має Росія на Сумщину та Харківщину?

За словами Карп'яка, напередодні невеликі групи ворожої піхоти пробували атакувати позиції українських оборонців в напрямку Миропілля в Сумській області. Проте росіяни зазнали втрат і вимушено відступили.

Водночас речник розповів, що окупанти шукають способи використовувати газову трубу для непомітного наближення до лінії зіткнення, однак ці дії не завершуються успіхом.

Зазначимо, що впродовж минулого тижня, противник втратив 18 своїх солдатів, які безрезультатно спробували висадитися через цю трубу. Українські військові, як пояснив Карп'як, повністю контролюють точку виходу з неї.

Такі дії свідчать про намагання всіляко створити "буферну зону" на Слобожанському напрямку.

Наше завдання зараз – е дати їм створити оцю "буферну зону,

– наголосив речник.

Яка ситуація в Харківській області?

17 січня підрозділи російської армії здійснили спроби прориву українських оборонних рубежів у районі Вовчанська, а також атакували позиції Сил оборони в напрямках Графського, Вовчанських Хуторів і Зибиного.

Водночас бойові дії на Куп'янському напрямку обернулися для російських військ катастрофічними втратами: за наявними даними, кількість загиблих і поранених з боку країни-агресорки у 27 разів перевищила втрати української сторони.

