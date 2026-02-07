У Буковелі вперше вимкнули світло: у мережі писали про "Шахед" над курортом

Уночі 7 лютого Росія завдала масованого удару по енергетиці на заході України. Зокрема, гучно було на Івано-Франківщині. У мережі зазначають, що ворожі дрони дісталися навіть Буковелю.

Так, телеграм-канали поширюють відео, на якому "Шахед" кружляє над курортом, передає 24 Канал.

Що відомо про перебої зі світлом у Буковелі?

Уночі російський дрон долетів до Буковелю: дивіться відео

Уже вдень з гірськолижного курорту почали надходити нові новини. Вперше там вимикали світло і переходили на генератори. Люди, які каталися на лижах, йшли пішки в гору через те, що витяги зупинилися.

Відключення світла дісталися й Буковелі: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 7 лютого Івано-Франківщина переживала масовану атаку. Ворог атакував Бурштинську ТЕС. Через значні ушкодження вона призупинила роботу.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив, що Бурштин обрали невипадково: це енергетичний вузол, який з'єднує Україну з енергосистемами Угорщини, Румунії та Словаччини і дозволяє обмінюватися електроенергією з Європою. У місті зникли тепло і вода, відновлення послуг очікують до ранку 8 лютого. За словами Світана, Росія має ресурси для таких ударів по енергетиці кілька разів на тиждень, використовуючи широкий арсенал ракет і дронів.

Які наслідки масованої атаки на Україну 7 лютого?