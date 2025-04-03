Інцидент відбувся прямо біля готелю у Буковелі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UAnimals.

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Що відомо про інцидент з жорстоким поводженням з конем

Зоозахисна організація UAnimals відреагувала на відео та подала заяву до поліції щодо жорстокого поводження з твариною.

2 квітня користувачі соцмереж почали позначати нас під відео, на якому чоловік б'є коня. З кадрів видно, що тварина намагається тягнути колоди, але, вочевидь, не може зрушити їх з місця. Чоловік неодноразово б'є тварину палицею, у тому числі по ногах,

– написали у UAnimals.

Користувачка, що виклала відео, стверджує, що інцидент відбувся біля готелю Mountain Residence Hotel у Буковелі. Імовірно, тварину експлуатують і надміру навантажують під час будівельних робіт біля відпочинкового комплексу.

Очевидиця стверджує, що чоловік ігнорував заклики припинити насильство. Вони викликали поліцію, наголошуючи, що кадри, які потрапили в мережу, – далеко не найгірше, що могло відбуватися з твариною.

Юристи UAnimals звернулися до Головного управління поліції Івано-Франківщини, вимагаючи притягнути зловмисника до відповідальності за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

"Завдяки злагодженій роботі патрульної поліції та місцевого поліцейського офіцера громади особу правопорушника оперативно встановлено. Ним виявився мешканець Закарпатської області, 1990 року народження. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події з метою притягнення зловмисника до відповідальності", – заявили правоохоронці.