Наполеон з нікотином: буковинець намагався перевезти до Румунії торт з сигарет – відео

Житель Чернівецької області вирішив перевести контрабандні сигарети через українсько-румунський кордон. Для цього винахідливий буковинець "спік" з 79 пачок цигарок торт.

Апетитним гостинцем не вдалось обдурити прикордонників. Хитрість 23-річного буковинця викрили у пункті пропуску "Порубне".

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Несправжність торта виявив сканер

Махінацію помітили завдяки сканеру. На цьому підприємливий чоловік не обмежився; у сумку для перевезення оргтехніки він ще поклав з 8 десятків пачок сигарет, 40 стіків для електронних сигарет та суміш для кальяну.



Знахідки оцінили у 11 тисяч гривень. Все це у горе-підприємця довелось вилучити.

Дивіться відео прикордонників:

Торт зробили з багатьох пачок сигарет / Фото Держприкордонслужби

Усе знайдене – конфіскували / Фото Держприкордонслужби

До Польщі хотіли перевезти 66 кілограмів бурштину

Зазначимо, що нещодавно львів'янин теж намагався незаконно заробити. Чоловік хотів перевезти до Польщі майже 66 кілограмів бурштину через пункт пропуску "Шегині". Це найбільша цього року контрабанда каміння на Львівщині.