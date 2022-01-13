На Буковині у гірському селі температура опустилася до -28 градусів
Джерело:фейсбук Валерія Полянчука
Синоптики прогнозували в Україні найхолоднішу ніч у сезоні й до -24 градусів. Та в селі Верхній Яловець, що у Чернівецькій області, вранці 13 січня зафіксували аж -28 градусів.
Про люті морози у гірському селі на Буковині у мережі повідомив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук.
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У селі на Буковині вдарив сильний мороз
У селі Верхній Яловець, розташованому у гірській місцевості Чернівецької області, температура повітря опустилася до позначки у -28 градусів.
Валерій Полянчук навіть оприлюднив у мережі фото термометра.
А сьогодні (13 січня – 24 канал) удосвіта морозець добренький,
– підписав голова громади знімок.
У селі на Буковині зафіксували -28 градусів / Фото Валерія Полянчука
Прогноз погоди на Буковині
- За інформацією Чернівецького гідрометцентру, у ніч на 13 січня у Чернівецькій області прогнозували температуру повітря -9...-14 градусів, в горах -17...-22 градусів.
- Натомість вдень повітря прогріється до -3…+2 градусів, у горах – -1…-6 градусів.
- Істотних опадів не очікують, буде мінлива хмарність. Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.
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Текст допису Валерія Полянчука:
А сьогодні вдосвіта морозець добренький. 13.01.2022. Село Верхній Яловець.