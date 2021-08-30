На Буковині прикордонники затримали нелегалів з Афганістану й Пакистану: відео з місця події

На кордоні України та Румунії 30 серпня прикордонники затримали групу нелегалів. Вони намагалися потрапити у країни Європейського Союзу.

Іноземців перевозив українець

Інцидент трапився близько 03:30 у районі перехрестя доріг Багринівка – Старий Вовчинець – Черепківці на Буковині. Це було за кілометр від кордону.

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Правоохоронці та спецпідрозділ "Дозор" затримали автомобіль Škoda. У салоні перебували:

водій з України;

3 чоловіки з Пакистану;

жінка з Афганістану.

Документів пасажири не мали. Їх відправили до пункту тимчасового утримання Чернівецького прикордонного загону. Нелегалів притягнули до адміністративної відповідальності за статтею про незаконний перетин кордону України.

Водночас проти водія відкрили кримінальне провадження щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Дивіться відео затримання нелегалів на кордоні: