Віддати шану герою: на Буковині прощаються з загиблим на Донбасі Ярославом Карлійчуком

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Ярослав Карлійчук загинув на Донбасі від кулі снайпера 12 квітня. Військовому було лише 24 роки, проте він вже тричі побував на фронті.

Джерело:

Суспільне

Прощались з захисником у Глибоці Чернівецького району. Для героя люди утворили живий коридор, аби засвідчити йому шану та віддати честь.

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Сім'я не хотіла відпускати Ярослава на фронт

Карлійчук вперше поїхав захищати Україну у юному віці – йому було всього 19. З того часу тричі повертався у зону проведення ООС.

Сім'я була категорично проти — не хотіли його відпускати. Втім через власні переконання він пішов на фронт,
– розповіла тітка Ярослава Наталія.

Поховають військового 16 квітня у рідному селі – Черепківці. У Ярослава залишилась дружина та маленький син.

Люди утворили живий коридор / Фото Суспільного

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

Що відомо про старшого солдата Ярослава Карлійчука

  • Проходив службу в підрозділі 10 окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у Коломиї.
  • Народився в 1996 році у селі Черепківці, закінчив місцеву школу.
  • За повідомленням місцевої влади, мати загиблого працює у шпиталі, а його батько помер.
  • Ярослав Карлійчук двічі підписував контракт на службу в Збройних силах України.