Віддати шану герою: на Буковині прощаються з загиблим на Донбасі Ярославом Карлійчуком

Ярослав Карлійчук загинув на Донбасі від кулі снайпера 12 квітня. Військовому було лише 24 роки, проте він вже тричі побував на фронті.
Джерело:Суспільне
Прощались з захисником у Глибоці Чернівецького району. Для героя люди утворили живий коридор, аби засвідчити йому шану та віддати честь.
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Сім'я не хотіла відпускати Ярослава на фронт
Карлійчук вперше поїхав захищати Україну у юному віці – йому було всього 19. З того часу тричі повертався у зону проведення ООС.
Сім'я була категорично проти — не хотіли його відпускати. Втім через власні переконання він пішов на фронт,
– розповіла тітка Ярослава Наталія.
Поховають військового 16 квітня у рідному селі – Черепківці. У Ярослава залишилась дружина та маленький син.
Що відомо про старшого солдата Ярослава Карлійчука
- Проходив службу в підрозділі 10 окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у Коломиї.
- Народився в 1996 році у селі Черепківці, закінчив місцеву школу.
- За повідомленням місцевої влади, мати загиблого працює у шпиталі, а його батько помер.
- Ярослав Карлійчук двічі підписував контракт на службу в Збройних силах України.