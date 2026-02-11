Не повернулася додому з навчання: на Буковині шукають 13-річну дівчину

У Чернівецькій області тривають пошуки 13-річної школярки Юлії Волощук. Відомо, що дівчина не повернулася додому із навчального закладу 10 лютого.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Чернівецької області.

Що відомо про зникнення дівчини?

Відразу після повідомлення про зникнення дівчини поліцейські розпочали пошуки, які тривають безперервно. Українців також закликали допомогти у пошуках Юлії Волощук.

За словами правоохоронців, востаннє дівчинку бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях. Наразі на її розшук орієнтовано всі наряди поліції.

Важливо! Прикмети Юлії: зріст 160 сантиметрів, худорлява, темно-коричневе волосся, стрижка каре. На момент зникнення була одягнута у коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф, коричневе взуття.

Буковинські поліцейські продовжують проводити низку заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження дівчини: опитують знайомих і осіб, які можуть володіти інформацією, що може сприяти розшуку, а також обстежують та перевіряють всі місця можливого її перебування,

– додали в поліції.

Повідомити про місцеперебування дівчини можна на спецлінію "102" або за номером +38 095 692 30 80.

