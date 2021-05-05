На Буковині відкриють новий пункт пропуску на кордоні з Румунією: фото

До кінця літа 2021 року у Чернівецькій області планують завершити спорудження пункту пропуску "Дяківці". Він розташований на кордоні України та Румунії.

Про плани щодо будівництва повідомив голова ОДА Сергій Осачук. Пункт пропуску має бути готовий до 24 серпня.

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"Дяківці" мають завершити до 24 серпня

За дорученням прем'єра Шмигаля, відбулася координаційна нарада, під час якої ми отримали дуже позитивну звістку – КПП "Дяківці" передали на баланс Державній митній службі. Це зелене світло для того, щоб уже 24 серпня отримати новий контрольно-пропускний пункт, який пожвавить ділову, культурну, політичну активність у регіоні,

– написав Осачук.

Пункт пропуску наразі готовий на 70%

Тим часом Суспільному на Буковинській митниці повідомили, що поки що пункт пропуску готовий на 70%. Уже збудували адмінбудівлю, навіси, павільйони паспортного та митного контролю, встановили каналізаційні та водопровідні мережі. На завершення робіт мають виділити 50 мільйонів гривень.

У "Дяківцях" мають добудувати ваговий комплекс, облаштувати електропостачання, встановити систему освітлення та відеоконтролю.

Вже до кінця року, після того, як пункт пропуску буде завершений, хочуть ще полагодити під'їзні шляхи. Коштуватиме це 2 мільйони євро, які мають надійти у рамках румунського гранту.

На завершення робіт мають виділити ще 50 мільйонів / Фото Суспільного