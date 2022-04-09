На Буковині викрили зрадників, які забезпечили окупантам анонімність в мережі для кібератак

Троє жителів Чернівецької області допомогали окупантам бути анонімними в мережі. У такий спосіб вороги здійснювали приховані кібератаки.

Правоохоронці провели 12 обшуків в офісах та домівках зловмисників. Чоловіків затримали.

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Троє жителів Чернівецької області організували функціонування мережі проксі-серверів. Користувачі з росії мали змогу приховувати IP-адреси та анонімізувати свою діяльність в інтернеті для подальших протиправних дій у кіберпросторі,

– пишуть у поліції.

Зрадники налаштовували проксі-сервери та здавали їх в оренду окупантам. Крім цього, вони допомогли загарбникам створити фейкові акаунти в російській соцмережі "Вконтакте".



Зловмисники з Чернівеччини допомагали окупантам / Фото Кіберполіції

Оплату чоловіки отримували та переводили в готівку за допомогою заборонених в Україні платіжних систем.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку". Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від 3 до 6 років. Слідчі дії тривають.

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