На Буковині жінка залишила свою дитину в готелі паломників і зникла

На Буковині 6-річна дитина залишилась сама у готелі. 36-річна матір полишила дитину напризволяще і зникла у невідомому напрямку. За розслідування взялась поліція.

Жінка разом з дочкою проживала у готелі паломників у селі Банчени Чернівецького району. Проте 18 жовтня матір кудись зникла.

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На дівчинку, що лишилась сама, звернула увагу адміністрація

Адміністрація готелю звернула увагу, що дівчинка повністю сама, про це одразу проінформували службу захисту дітей, до готелю прибув працівник ювенальної превенції з поліції.

Правоохоронці встановили, що щодо дитини жодних протиправних дій не було вчинено. Дитину забрали до медичного закладу для огляду лікарями, адже існує така процедура,

– повідомила речниця ГУНП у Чернівецькій області Кароліна Маришева.

Матір дівчинки вже розшукали

Наразі дитину планують передати до центру соціальної реабілітації. Щодо матері – то її особу встановили та вже знайшли. Поки правоохоронці вирішують питання щодо притягнення жінки до адміністративної відповідальності, чи повертатимуть дівчинку матері – поки під питанням.

У Банченах розташований Свято-Вознесенський чоловічий монастир (УПЦ). Сюди – до реліквій та мощей, що зберігаються у монастирі, здійснюють паломництва віряни.

Дивіться на карті, де розташовані Банчени: