Буковинські бійці 107 бригади тероборони здобули трофейний танк окупантів
Джерело:телеграм Сергія Осачука
Арсенал української армії поповнився черговим трофеєм, які наші захисники відібрали в російських окупантів. Цього разу окупанти з Росії втратили танк.
Танк окупантів служитиме українським захисникам
Глава Чернівецької ОВА Сергій Осачук повідомив у телеграмі про здобуття ворожого танку. Його здобули буковинські бійці 107 бригади територіальної оборони.
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Тепер танк окупантів служитиме українським захисникам. Це станеться після того, як його відремонтують. Його віддадуть 94 батальйону територіальної оборони.
Буковинські бійці 107 бригади територіальної оборони здобули трофей – танк російських окупантів! Тепер він слугуватиме нашим воякам. Міць захисників України буде лише зростати, вправність і вміння у них уже є,
– сказав глава Чернівецької ОВА.
Українські захисники здобули трофейний танк окупантів – відео
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