Буковинські бійці 107 бригади тероборони здобули трофейний танк окупантів

Арсенал української армії поповнився черговим трофеєм, які наші захисники відібрали в російських окупантів. Цього разу окупанти з Росії втратили танк.

Танк окупантів служитиме українським захисникам

Глава Чернівецької ОВА Сергій Осачук повідомив у телеграмі про здобуття ворожого танку. Його здобули буковинські бійці 107 бригади територіальної оборони.

Варте уваги Захопили техніку і важливі документи: Дніпровський батальйон знищив окупантів з Дагестану

Тепер танк окупантів служитиме українським захисникам. Це станеться після того, як його відремонтують. Його віддадуть 94 батальйону територіальної оборони.

Буковинські бійці 107 бригади територіальної оборони здобули трофей – танк російських окупантів! Тепер він слугуватиме нашим воякам. Міць захисників України буде лише зростати, вправність і вміння у них уже є,

– сказав глава Чернівецької ОВА.

Українські захисники здобули трофейний танк окупантів – відео

До речі – Арестович: ЗСУ ведуть складні наступальні дії на Херсонщині: дивіться відео