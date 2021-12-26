Била ногами та сміялася: у Харкові нетвереза школярка грала котом у футбол

На Харківщині школярка шокувала своєю жорстокістю. Дівчинка знайшла на вулиці кота та почало грати ним у футбол. Під час шкуродерних ігор беззахисна тварина відлетіла на кілька метрів і вдарилася в бетонну стіну.

Моторошний відеоролик потрапив у мережу. Його авторкою є подруга тої самої дівчини, яка знущалася з кота.

Важливо На Хмельниччині поліцейський знущався з кота, бо той не давав йому спати

На кадрах видно, як явно нетвереза школярка на вулиці вхопила кота і копнула його ногою наче м'яч. Тварина відлетіла на кілька метрів і вдарилася в бетонну стіну.

Все це супроводжувалося сміхом як самої "футболістки", так і операторки. Наразі невідомо, чи вижила тварина після зустрічі із жорстокою дівчиною.

Що відомо про героїню ролика

З етичних міркувань ми не додаємо відео знущання з тварини. Але люди зі стійкою психікою можуть подивитися його за посиланням.

У мережі пишуть, що шкуродерка – це учениця 9 класу однієї зі шкіл селища Печенеги, що у Харківській області. Того жахливого вечора вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Ба більше, з'ясувалося, що вона раніше стояла на обліку поліції.

Додамо, що у поліції Харківської області на кричущий інцидент поки що не відреагували, але зважаючи на те, що правоохоронці систематично моніторять соцмережі, дівчині загрожує покарання за жорстоке поводження з твариною.