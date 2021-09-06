Була у розшуку за грабіж та насильство: що відомо про бабусю померлого у Черкасах хлопчика

Бабуся померлого 7-річного хлопчика з Черкас була фігуранткою відразу 4 кримінальних проваджень. Їй інкримінували розбій та грабіж.

Наразі горе-бабусі вручили підозру через залишення дитини в небезпеці. Жінку взяли під варту на 60 діб.

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Підозрювана – не рідна бабуся померлої дитини. Хлопчик – син її невістки від першого шлюбу.

Горе-бабуся вже перебувала у розшуку. Позивачем у тій справі був її сусід. Чоловік постійно конфліктував з родиною через їхніх собак та спільний двір. Сусід навіть встановив "на кордоні" своєї території паркан та камери спостереження.

Водночас жінка їх начебто зіпсувала.

Антисоціальна особа, яка має схильність до порушення прав інших людей, нанесення їм матеріальної, моральної та іншої шкоди,

– розповів сусід.

Він наголосив, що підозрювана неодноразово цькувала на нього своїх собак.

Жінка організувала нелегальний розплідник

Горе-бабуся організувала у своєму дворі нелегальний розплідник з 20 собаками.

Одного разу 4 середньоазійські вівчарки мало не загризли жінку, яка йшла на роботу через парк. Якби не охоронець парку, який врятував жінку, усе могло б закінчитися трагедією.

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