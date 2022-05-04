Були без світла та води: наслідки ворожих ракетних ударів по Львівщині

Учора, 3 травня, близько 20:30 російські окупанти атакували Львівщину. ППО зафіксувала 6 ворожих крилатих ракет.

Внаслідок удару частина міста та населені пункти лишилися без світла та води. Про це під час брифінгу 4 травня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає 24 канал.

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Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені, 5 – частково. Близько 250 тисяч людей залишились без електропостачання,

– додав голова ОВА.

За його словами, досі без електрики залишається близько 2 тисяч людей, водночас над вирішенням проблеми все ще працюють відповідні служби.

Рух потягів частково відновили

Козицький зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує залізничну інфраструктуру, завдаючи удару ланцюжкам постачання та станціям залізниці.

Удари були критичними для тягових підстанцій залізниці. Є затримка руху потягів, але ми частково його відновили. Ми зробимо усе, щоб Львівщина і надалі залишалась дорогою життя для вантажів,

– додав голова ОВА.

Медустанови перевели на автономне живлення

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу також розповів про наслідки атаки. Він зазначив, що 2 медустанови міста довелось перевести на автономне живлення. Проте станом на сьогодні електроживлення медичних закладів та насосних станцій вже переведено у звичний режим.

Також на резервне живлення були переведені і системи подачі води. Але ми своєчасно зробили всі заходи, і зараз можемо постачати воду до Львова взагалі без електроенергії,

– додав Садовий.

Мер подякував всім рятувальникам та тим службам, які ризикуючи життям ліквідовували наслідки російської атаки.

Ракетний удар по Львову 3 травня: найголовніше

Нагадаємо, що вчора, 3 травня, ППО зафіксувала 6 крилатих ракет, 2 з яких було знешкоджено.

Три ракети влучили в електропідстанції залізничної дороги, ще одна ракета пролетіла Львівщиною та влучила в електричну підстанцію Закарпатської області.

Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу травмовано двоє чоловіків. 58-річний мешканець Закарпаття та 24-річний львів'янин. Чоловіки у момент ударів перебували поблизу підстанції, тому внаслідок вибухової хвилі, яку спричинила ракетна атака по підстанції, отримали травми.

Мешканець Закарпаття отримав удар у грудну клітину та розрив однієї з легень. Садовий повідомив, що постраждалого вже прооперували, а його життю загрози немає.

Окрім Львова, російські окупанти 3 травня завдали ракетних ударів по Києву, Одесі, Вінниці та інших містах.

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