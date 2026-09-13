"Були незавдовго до удару": в Укрзалізниці прокоментували атаку на дипломатичний потяг

Російський реактивний дрон атакував локомотив Укрзалізниці на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею. Незадовго до удару там перебували дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки країн ЄС та колишніми європейськими очільниками.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Що розповіли залізничники про атаку на потяг на кордоні з Польщею?

Російський реактивний меш-дрон атакував локомотив Укрзалізниці на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею. За даними компанії, незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські очільники, зокрема експрем'єр Великої Британії Боріс Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції в момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Дрон виявив диспетчер Центральної моніторингової групи. Сигнал про евакуацію з потяга подали приблизно за 15 хвилин до того, як безпілотник влучив у локомотив.

В Укрзалізниці припускають, що ціллю російського дрона міг бути саме дипломатичний поїзд. Він вирушив зі станції раніше запланованого часу через постійне корегування графіків руху, яке залізничники здійснюють з огляду на загрозу російських ударів.

У компанії наголосили, що росіяни продовжують численні спроби атакувати цивільний рухомий склад. Через це пасажирів закликають неухильно та швидко виконувати команди залізничників під час повітряної загрози.

Нагадаємо, удень 12 вересня російський дрон атакував залізничний вокзал у Луцьку, внаслідок чого загорівся пасажирський потяг. Загрозу вчасно виявили, тому пасажирів і залізничників евакуювали, а займання швидко локалізували – постраждалих немає.

До слова, через посилення російських обстрілів Укрзалізниця тимчасово скоротила маршрути пасажирських потягів до Сум. Тепер вони курсуватимуть лише до Конотопа, а далі пасажирів перевозитимуть спеціальні автобуси до Сум.